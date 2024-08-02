Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» должен играть активно, интенсивно и очень агрессивно

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, в каком стиле «красные дьяволы» должны играть в новом сезоне.

«Мы должны думать наперёд, играть активно, очень агрессивно, и не важно, атакуем мы или обороняемся. Мы должны действовать очень агрессивно, а для этого нужно начинать прессинговать в определённых ситуациях и все должны быть на одной волне. Все это плюс интенсивность помогут нам во владении мячом, и мы должны делать это всей командой», – приводит слова тен Хага официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Напомним, по итогам прошлого сезона «Манчестер Юнайтед» занял восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Как обладатель Кубка Англии, «Юнайтед» пробился в Лигу Европы. Тен Хаг работает во главе «дьяволов» с лета 2022 года. Ранее нидерландский специалист возглавлял «Аякс».