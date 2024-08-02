«Фулхэм» сделал второе предложение «Манчестер Юнайтед» по трансферу Мактоминея

Лондонский «Фулхэм» сделал второе предложение «Манчестер Юнайтед» по трансферу центрального полузащитника Скотта Мактоминея, сообщает The Telegraph.

По информации источника, «Фулхэм» предложил за воспитанника «Юнайтед» € 23,5 млн. Ранее стало известно, что первое предложение «дачников» в размере € 17,5 млн было отклонено. Также сообщается об интересе к игроку сборной Шотландии со стороны двух турецких клубов — «Фенербахче» и «Галатасарая».

27-летний Скотт Мактоминей является воспитанником «Манчестер Юнайтед», прошёл весь путь от молодёжной до основной команды. Контракт полузащитника рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает шотландца в € 32 млн.

В минувшем сезоне Мактоминей сыграл 43 матча в составе манкунианцев во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал три голевые передачи.