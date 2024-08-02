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«Фулхэм» сделал второе предложение «Манчестер Юнайтед» по трансферу Мактоминея

«Фулхэм» сделал второе предложение «Манчестер Юнайтед» по трансферу Мактоминея
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Лондонский «Фулхэм» сделал второе предложение «Манчестер Юнайтед» по трансферу центрального полузащитника Скотта Мактоминея, сообщает The Telegraph.

По информации источника, «Фулхэм» предложил за воспитанника «Юнайтед» € 23,5 млн. Ранее стало известно, что первое предложение «дачников» в размере € 17,5 млн было отклонено. Также сообщается об интересе к игроку сборной Шотландии со стороны двух турецких клубов — «Фенербахче» и «Галатасарая».

27-летний Скотт Мактоминей является воспитанником «Манчестер Юнайтед», прошёл весь путь от молодёжной до основной команды. Контракт полузащитника рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает шотландца в € 32 млн.

В минувшем сезоне Мактоминей сыграл 43 матча в составе манкунианцев во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал три голевые передачи.

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