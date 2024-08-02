«Мне не нужны эти наёмники». Спортдиректор «Лацио» — о несостоявшемся трансфере Гринвуда

Спортивный директор «Лацио» Анжело Фабиани высказался о несостоявшемся переходе 22-летнего крайнего нападающего Мэйсона Гринвуда, ранее принадлежавшего «Манчестер Юнайтед». Напомним, 18 июля форвард стал игроком «Марселя».

«Мы хотели заполучить его ещё в прошлом году, но потом возникла заминка с игроком. Вы все знаете, в чём была проблема с Гринвудом. Агент предложил идею трансфера Гринвуда в Италию, мы дали ему ограничение по времени, после чего начался аукцион, и я посчитал, что могу пойти на определённый предел. Мы предложили € 26 млн за 50% прав на игрока. Он предпочёл пойти другим путём.

А я говорю, что лучшие сделки — это те, на которые ты не идёшь. Мне нужны Ровелла, Дзакканьи, игроки, которые любят обстановку, в которой работают. Мне не нужны эти наёмники, которым повезло не заключать определённые сделки. Я могу продать себя на € 50 тыс. дороже, но у меня есть ценности, которые передали мне мои родители. Если он выбрал другой путь, мы желаем Гринвуду удачи», — приводит слова Фабиани Sky Sport Italia.