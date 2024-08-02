Долматов: хотел, чтобы Чалов остался в ЦСКА, но из ПАОКа Фёдор может попасть в топ-клуб

Бывший футболист ЦСКА Олег Долматов высказался о нападающем ПАОКа Фёдоре Чалове.

«Фёдор — парень хороший, мне бы хотелось, чтобы он остался в ЦСКА. Хочется больше квалифицированных россиян в составе. Но Чалов и руководство клуба приняли такое решение, значит, была такая необходимость.

Греческий чемпионат тоже неплохой. Я ещё помню, как мы играли в своё время, там были хорошие команды. И если Фёдор проявит себя там, команды из других чемпионатов 100% положат на него глаз. А если не проявит, то, видимо, такой его уровень. Всё от него зависит, попадёт ли он в топ-клуб. В Европе за всеми наблюдают и не смотрят на гражданство, если хороший игрок — пригласят на хорошие условия», — сказал Долматов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.