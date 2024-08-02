Ленини: для «Краснодара» приоритет в Кубке России и в РПЛ — победить

Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини заявил, что приоритетом для «быков» является победа в Фонбет Кубке России и РПЛ.

«Что для команды в приоритете? Вне зависимости от того, чемпионат это или Кубок, всегда у нас приоритет — выложиться полностью на поле, победить», — приводит слова Ленини «РБ Спорт».

Напомним, 31 июля состоялся матч между «Краснодаром» и ЦСКА. Команды играли на стадионе «Краснодар». Главным арбитром встречи выступал Артём Любимов из Санкт-Петербурга. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу «быков». На 22-й минуте открыл счёт в матче нападающий «Краснодара» Джон Кордоба, но гол был отменён из-за офсайда защитника клуба Александра Эктова. На 52-й минуте полузащитнику «Краснодара» Кевину Ленини удалось вывести команду вперёд. В прошлом сезоне «Краснодар» и ЦСКА дважды встречались в рамках РПЛ. Команды обменялись победами с одинаковым счётом 1:0. В сезоне-2022/2023 «быки» и армейцы играли в Суперфинале Кубка России. Победу одержали красно-синие, одолевшие «Краснодар» в серии послематчевых пенальти.