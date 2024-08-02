«Потеряли сезон в ФНЛ». Бутта Магомедов — о возвращении «Химок» в РПЛ

Полузащитник «Химок» Бутта Магомедов высказался о возвращении подмосковного клуба в Российскую Премьер-Лигу.

«Конечно, эмоции от возвращения совсем иные, потому что потеряли сезон в ФНЛ. Хочется играть на высшем уровне, и «Химки» должны играть в РПЛ», — сказал Магомедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, «Химки» набрали 66 очков и заняли первое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги в сезоне-2023/2024. На второй строчке расположилось махачкалинское «Динамо» с 61 очком. Обе команды напрямую вышли в Российскую Премьер-Лигу. «Химки» выиграли чемпионат Первой лиги во второй раз, впервые это произошло в 2006 году. После двух сыгранных туров в нынешнем сезоне РПЛ «Химки» набрали одно очко.