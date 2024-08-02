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Тен Хаг: «МЮ» наверстал упущенное и способен конкурировать с лучшими командами Англии

Тен Хаг: «МЮ» наверстал упущенное и способен конкурировать с лучшими командами Англии
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о конкурентоспособности своей команды в английской Премьер-лиге.

«Мы наверстали упущенное и способны конкурировать с лучшими командами Англии. Затем вы пытаетесь конкурировать с лучшими командами мира — с такими, как «Реал» Мадрид, безусловно, очень хорошей командой. Но английская Премьер-лига находится на очень высоком уровне, и мы способны конкурировать с ними, что очень хорошо. Но теперь наша задача — делать это более стабильно. Я чувствую, что мы построили фундамент сейчас, с новой группой лидеров, с тренерским штабом и с новыми игроками, которые приходят в команду», — приводит слова тен Хага The Guardian.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Манчестер Юнайтед» занял восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Как обладатель Кубка Англии, «Юнайтед» пробился в Лигу Европы.

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