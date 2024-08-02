Максим Глушенков: если вызовут в сборную России — приеду, нет — ничего страшного

Футболист «Зенита» Максим Глушенков высказался о заявлении журналиста Романа Гутцайта, который ранее сообщал, что якобы у Глушенкова возник конфликт с главным тренером сборной России Валерием Карпиным из-за отказа выходить на замену.

«Комментировать чужие догадки или инсайды мне неинтересно. Если вызовут в сборную — приеду, если не вызовут — ничего страшного. Выступать за сборную своей страны — честь в любом случае», — сказал Глушенков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Глушенков перешёл в «Зенит» этим летом. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 38 матчах за «Локомотив» во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и 21 результативной передачей. В новом сезоне Глушенков забил пять мячей в трёх официальных матчах за «Зенит».