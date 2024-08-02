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Кёртис Джонс: я должен доказать, что по праву ношу футболку «Ливерпуля»

Кёртис Джонс: я должен доказать, что по праву ношу футболку «Ливерпуля»
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Полузащитник «Ливерпуля» Кёртис Джонс рассказал, что его мотивирует в игре за мерсисайдский клуб.

«Очевидно, что моя цель заключается в том, чтобы быть частью команды. Я хочу играть как можно лучше и доказывать, что я по праву ношу футболку «Ливерпуля». Я способен на это. Но нужно это и показать. День за днём, неделя за неделей, игра за игрой. Посмотрим, к чему это приведёт», — приводит слова Джонса официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, в ночь со среды на четверг состоялся товарищеский матч между «Ливерпулем» и лондонским «Арсеналом». «Красные» одержали победу со счётом 2:1. Ранее этим летом мерсисайдцы играли с испанским «Бетисом». Подопечные Арне Слота в той встрече также одержали победу — 1:0.

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