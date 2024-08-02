Президент «Амкала» ответил на вопрос о возможном договорном матче с «Коломной» в КР

Президент «Амкала» Герман Попков ответил на вопрос о возможном договорном характере матча Кубка России с «Коломной». Напомним, медиаклуб обыграл профессиональную команду из Второй лиги (дивизиона «Б») со счётом 8:1. После матча футбольная общественность заподозрила, что игроки «Коломны» могли умышленно ошибаться и пропускать голы, ведь на эту игру принимали ставки в букмекерских конторах.

«Я не знаю. Тут вопросы к ребятам: да да, нет нет. Слава богу, что мы не участвуем во Второй лиге. Я без понятия», — сказал Попков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Отметим, что в середине первого тайма тренер «Коломны» заменил двух футболистов, от которых было наибольшее число ошибок. А позже в СМИ появилась запись, на которой из открытого окна раздевалки слышно, как тренер «Коломны» кричит на футболистов в перерыве. Общий посыл его высказывания: «Как только на ваш матч принимают ставки, вы перестаёте играть. Когда ставки не принимают — всё нормально».