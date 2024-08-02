«Зенит» объявил о переходе Зелимхана Бакаева в «Химки» на правах аренды

Санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил, что Зелимхан Бакаев продолжит сезон в «Химках». Стороны достигли соглашения о переходе полузащитника на правах аренды до конца сезона-2024/2025.

«Сине-бело-голубые желают Зелимхану Бакаеву успешного продолжения футбольного сезона!» — написала пресс-служба петербуржцев.

В минувшем сезоне Бакаев на правах аренды принял участие в 25 матчах в составе «Аль-Вахды» во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с санкт-петербургским клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.