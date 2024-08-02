Максим Глушенков назвал причины своего успешного старта в «Зените»

Футболист «Зенита» Максим Глушенков назвал причины своего успешного старта в команде из Санкт-Петербурга.

— Как ты сам себе объясняешь такой крутой старт в «Зените»?

— Очень просто. Меня радушно приняли в клубе. У нас отличные условия для тренировок, классная атмосфера в раздевалке. Нашли контакт на тренировках, перешло на игру. Главное не личные успехи, а те мои действия и действия моих товарищей, которые приносят результат на поле, — сказал Глушенков в эсклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Глушенков перешёл в «Зенит» этим летом. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 38 матчах за «Локомотив» во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и 21 результативной передачей. В новом сезоне Глушенков забил пять мячей в трех официальных матчах за «Зенит».