Новый главный тренер «Баварии» Венсан Компани рассказала о своих планах по улучшению игры мюнхенцев в обороне.

«Если говорить об обороне, то в неё входит много вещей. Дело не только в четвёрке защитников. Если вы посмотрите на «Баварию», которая становилась чемпионом 11 лет подряд, то у них были не только отличные защитники, но они очень хорошо прессинговали всей командой. Мы должны думать о защите всей командой, все 11 человек.

Но, конечно, у «Баварии» всегда были и сильные индивидуальности. Я помню, как играл с Жеромом Боатенгом в «Манчестер Сити». Мы пропускали голы, и это был не самый удачный год. Он ушёл в «Баварию» и стал одним из лучших защитников в мире вместе с Данте. Я хочу сказать, что так вы можете прогрессировать как защитник. Если команда помогает тебе защищаться, то ты можешь стать лучшим защитником», — приводит слова Компани Bayern&Germany в соцсети Х (ранее Twitter).