Венсан Компани: «Бавария» отдаст все силы, чтобы добиться большего в этом сезоне

Новый главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о предстоящем сезоне и заявил, что команда хочет добиться больших результатов, нежели в прошлом сезоне. Напомним, в сезоне-2023/2024 мюнхенцы не смогли завоевать ни одного трофея.

«Мы отдадим все силы, чтобы добиться большего в этом сезоне. Я жду от всех реакции, которая уже видна на тренировках. Надеюсь, мы увидим это и в следующих играх, и прежде всего в первом матче в Кубке Германии», — приводит слова Компани Bayern&Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

В своём первом официальном матче в новом сезоне «Бавария» сыграет с командой «Ульм 1846» в рамках 1/32 финала Кубка Германии. Встреча состоится 16 августа. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.