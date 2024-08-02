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Венсан Компани: «Бавария» отдаст все силы, чтобы добиться большего в этом сезоне

Венсан Компани: «Бавария» отдаст все силы, чтобы добиться большего в этом сезоне
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Новый главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о предстоящем сезоне и заявил, что команда хочет добиться больших результатов, нежели в прошлом сезоне. Напомним, в сезоне-2023/2024 мюнхенцы не смогли завоевать ни одного трофея.

«Мы отдадим все силы, чтобы добиться большего в этом сезоне. Я жду от всех реакции, которая уже видна на тренировках. Надеюсь, мы увидим это и в следующих играх, и прежде всего в первом матче в Кубке Германии», — приводит слова Компани Bayern&Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

В своём первом официальном матче в новом сезоне «Бавария» сыграет с командой «Ульм 1846» в рамках 1/32 финала Кубка Германии. Встреча состоится 16 августа. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

Кубок Германии . 1/32 финала
16 августа 2024, пятница. 21:45 МСК
Ульм 1846
Ульм
Не начался
Бавария
Мюнхен
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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