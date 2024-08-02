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Игрок «Динамо» Чавес: конечно, я готов к новому сезону

Игрок «Динамо» Чавес: конечно, я готов к новому сезону
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Центральный полузащитник «Динамо» Луис Чавес заявил, что готов к новому сезону в составе москвичей после выступления на Кубке Америки — 2024 в составе сборной Мексики.

«Конечно, я готов к новому сезону. У меня было время на отдых, но сейчас я упорно работаю, чтобы проявить себя и сыграть в следующих играх», — сказал Чавес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, сборная Мексики не вышла из группы на Кубке Америки — 2024, заняв третье место в квартете с национальными командами Венесуэлы, Эквадора и Ямайки. Победителем турнира стала сборная Аргентины. Аргентинцы выиграли Кубок Америки в 16-й раз в своей истории. Отметим, что 28-летний Чавес выступает за «Динамо» с 2023 года.

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