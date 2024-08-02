Фёдор Чалов попал в заявку ПАОКа на матч квалификации Лиги чемпионов с «Мальмё»

Российский нападающий Фёдор Чалов попал в заявку греческого ПАОКа на первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов со шведским «Мальмё». Встреча состоится 6 августа. Также в заявку клуба из Салоников попал ещё один россиянин Магомед Оздоев.

Вчера, 1 августа, греческий ПАОК официально объявил о переходе Чалова из ЦСКА. Сообщалось, что сумма трансфера составит € 3 млн. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 11 млн.

Чалов — воспитанник армейцев, с семи лет находился в структуре ПФК ЦСКА. За основной состав он дебютировал в сезоне-2016/2017, а первый гол забил «Уралу» в декабре 2016-го. Вместе с командой Чалов выиграл Суперкубок в 2018 году, Кубок России – в 2023-м, трижды становился серебряным призёром РПЛ. В сезоне-2018/2019 он стал лучшим бомбардиром (15) и лучшим игроком по системе «гол+пас» (15+7). Всего за ПФК ЦСКА форвард забил 89 мячей и выполнил 46 голевых передач в 263 матчах.