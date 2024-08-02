Шпинёв: по Миранчуку с ПАОКом будет общаться Прокопец, пока переговоров нет

Футбольный агент Вадим Шпинёв, который представляет интересы полузащитника Антона Миранчука, рассказал о ситуации с возможным переходом футболиста в греческий ПАОК.

«Сейчас Миша Прокопец находится в Салониках и будет общаться с ПАОКом. Он имеет от нас все полномочия. Это наш партнёр, близкий партнёр. Переговорит с тренером, спортивным директором и президентом клуба, передаст всю закрытую информацию и все нюансы, которые будут за и против. Но именно сейчас никакого перехода нет. Пока даже переговоров не состоялось», – приводит слова Шпинёва Metaratings.

Миранчук попал в академию железнодорожников в 2011 году, уже через год дебютировал в молодёжном первенстве. В конце 2013-го Антон впервые сыграл за основной состав. 1 июня московская команда объявила об уходе игрока. В общей сложности 28-летний полузащитник провёл за красно-зелёных 217 матчей, забил 51 гол, завоевал чемпионство, стал трёхкратным обладателем Кубка и победителем Суперкубка России. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 6 млн.