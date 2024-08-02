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Бушманов: для Зелимхана Бакаева «Химки» — возможность перезапустить карьеру

Бушманов: для Зелимхана Бакаева «Химки» — возможность перезапустить карьеру
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Бывший футболист Евгений Бушманов высказался о переходе нападающего Зелимхана Бакаева из «Зенита» в «Химки» на правах аренды.

«На это есть какие-то причины, почему у Бакаева так складывается карьера. С другой стороны, «Химки» — клуб из РПЛ. Для него это возможность перезапустить карьеру. Зелимхан ещё не возрастной футболист. Всё зависит от него.

Но в «Зенит» вернуться будет сложно. У него должна быть сейчас задача вернуться на свой уровень», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В минувшем сезоне Бакаев на правах аренды принял участие в 25 матчах в составе «Аль-Вахды» во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с санкт-петербургским клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

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