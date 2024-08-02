Канчельскис: глупые люди критикуют переход Чалова в ПАОК — хотели сразу «Манчестер Сити»?

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис высказался о форварде ПАОКа Фёдоре Чалове.

«Чалов правильно сделал, что перешёл в ПАОК. Сами понимаете, что греческие команды участвуют в еврокубках, поэтому это может стать для него трамплином в другую команду более сильного европейского чемпионата.

А те, кто критикует выбор Фёдора, они хоть знают, что такое футбол? Футбольная карьера — максимум 15 лет, если повезёт. Российские команды ещё лет 10 нигде играть не будут, дайте человеку поиграть в Европе, пусть посмотрит, порадуется жизни, дай бог сыграет в Лиге чемпионов или Европы. А критики все такие умные, не понимают, что век футболиста короткий, только глупые люди могут его критиковать. Они хотели, чтобы он сразу уехал в «Манчестер Сити? На россиян сейчас мало обращают внимания, за счастье, если они уезжают, я только за. Может быть, Чалов действительно проявит себя и уедет куда-то, и все будут радоваться, как делали это в случае с Миранчуком, Головиным и Сафоновым. Чалову надо было оставаться в ЦСКА и вариться в этом болоте? Между прочим, ПАОК тренировал лучший бомбардир СССР Олег Блохин, там играл Тетрадзе, Протасов тоже в Греции был. Ничего зазорного в этом нет. Чалов — молодец, я буду за него переживать и болеть. Удачи ему!» — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.