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Глушенков: Марио или Гиле прозвище русский бразилец подходит больше, чем мне

Глушенков: Марио или Гиле прозвище русский бразилец подходит больше, чем мне
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Футболист «Зенита» Максим Глушенков рассказал, как относится к своему прозвищу русский бразилец.

— Как относишься, когда тебя называют русским бразильцем?
— Спокойно к любым прозвищам. Марио или Гиле русский бразилец подходит больше, — сказал Глушенков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Глушенков перешёл в «Зенит» этим летом. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 38 матчах за «Локомотив» во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и 21 результативной передачей. В новом сезоне Глушенков забил пять мячей в трёх официальных матчах за «Зенит».

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