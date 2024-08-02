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Руководство «Пари НН» согласовало условия с новым тренером на случай отставки Илича

Руководство «Пари НН» согласовало условия с новым тренером на случай отставки Илича
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Руководство футбольного клуба «Пари НН» согласовало условия с новым тренером на случай отставки Саши Илича. Сменщиком сербского специалиста может стать Кирилл Новиков, ныне возглавляющий «Нефтехимик».

«Спортивный департамент уже провёл переговоры с Кириллом Новиковым и согласовал условия будущей работы», — сказал источник «Чемпионату».

Новиков готов возглавить «Пари НН» в случае отставки Илича.

46-летний Илич был назначен на пост главного тренера «Пари Нижний Новгород» 4 мая 2024 года. В концовке прошлого сезона под его руководством нижегородская команда провела четыре матча в Российской Премьер-Лиге, в которых два раза уступила и дважды сыграла вничью. При этом в этих встречах «Пари Нижний Новгород» пропустил 13 мячей, а забил четыре. Сохранить прописку в Российской Премьер-Лиге команда смогла по итогам переходных матчей с тульским «Арсеналом». Нижегородцы выиграли по сумме двух матчей со счётом 3:2.

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