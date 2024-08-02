Максим Глушенков обозначил свои цели на первый сезон в «Зените»

Футболист «Зенита» Максим Глушенков высказался о своих личных целях в стане сине-бело-голубых на первый сезон.

«Чтобы каждый гол и передача влияли в положительную сторону на командный результат. Одними передачами и голами без победы после финального свистка трофеи не выигрываются», — сказал Глушенков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Глушенков перешёл в «Зенит» этим летом. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 38 матчах за «Локомотив» во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и 21 результативной передачей. В новом сезоне Глушенков забил пять мячей в трёх официальных матчах за «Зенит».