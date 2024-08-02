В «Атланте» сообщили, что Миранчук перешёл в клуб полностью здоровым

Российский полузащитник Алексей Миранчук успешно прошёл медицинский осмотр перед переходом из итальянской «Аталанты» в американскую «Атланту», он полностью здоров.

«Алексей Миранчук прошёл медицинский осмотр перед трансфером, он полностью здоров. Сейчас мы работаем над его разрешением на работу. Как только он его получит, он сможет въехать в страну», — приводит слова неназванного представителя пресс-службы «Атланты» ТАСС.

Напомним, 30 июля «Атланта» объявила о переходе Миранчука. 28-летний футболист перешёл в американский клуб из итальянской «Аталанты», за которую он выступал с 2020 года. В минувшем сезоне 28-летний Алексей Миранчук принял участие в 42 матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и девятью результативными передачами. Всего в составе итальянского клуба полузащитник сыграл 98 матчей (13 голов и 19 ассистов).