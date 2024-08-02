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Защитник «Химок» Олег Исаенко поделился ожиданиями от матча с «Рубином»

Защитник «Химок» Олег Исаенко поделился ожиданиями от матча с «Рубином»
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Защитник подмосковных «Химок» Олег Исаенко высказался о предстоящем матче с казанским «Рубином» в рамках 3-го тура Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2024, суббота. 20:00 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Химки
Химки
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«Я думаю, что с «Рубином» будет очень тяжёлая игра, так как это будет первый матч на выезде в этом сезоне. Мы будем восстанавливаться, а потом готовиться к этому морально и физически, хотя времени мало», — сказал Исаенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Матч 3-го тура РПЛ между «Рубином» и «Химками» состоится в субботу, 3 августа. Команды будут играть на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)» в Казани. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. После двух сыгранных туров в нынешнем сезоне чемпионата России «Химки» набрали одно очко.

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