Тренер «Баварии» Компани высказался о работе с Нойером и Мюллером

Новый главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о совместной работе с нападающим Томасом Мюллером и голкипером Мануэлем Нойером в мюнхенском клубе.

«У меня есть очень чёткие представления о том, чего я и мы как команда хотим достичь. Эти игроки, не только Мануэль и Томас, привыкли работать с тренерами с высокими ожиданиями. Даже когда ты уже стал легендой, ты всегда хочешь совершенствоваться. Таков менталитет легенды. Так что работать с игроками такого уровня и с таким опытом гораздо легче», — приводит слова Компани Bayern&Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, бельгийский специалист был назначен на должность главного тренера «Баварии» нынешним летом. В минувшем сезоне Компани возглавлял «Бёрнли», который набрал 24 очка после 38 туров английской Премьер-лиги, занял 19-е место и вылетел в Чемпионшип. Под руководством 38-летнего футболиста «Бёрнли» принял участие в 96 матчах во всех турнирах, в которых 41 раз одержал победу, 24 раза сыграл вничью и 31 раз потерпел поражение.