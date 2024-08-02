Футболист «Зенита» Максим Глушенков обратился к болельщикам «Локомотива», за который выступал до переезда в Санкт-Петербург.

— Не обидно наблюдать за тем, что происходит в «Локомотиве» – отдали многих лидеров или не продлили контракты, трансферов почти нет?

— У каждого клуба есть свой путь. Своя стратегия, которой он придерживается. Результат просматривается только по истечении какого-то срока. Благодарен клубу и партнёрам за те несколько лет, что провёл там. Спасибо болельщикам. Желаю «Локомотиву» удачи, — сказал Глушенков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Глушенков перешёл в «Зенит» этим летом. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 38 матчах за «Локомотив» во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и 21 результативной передачей. В новом сезоне Глушенков забил пять мячей в трёх официальных матчах за «Зенит».