Данила Козлов: меня здорово приняли в «Краснодаре»

Полузащитник «Краснодара» Данила Козлов поделился мнением об адаптации в кубанском клубе.

«Адаптация проходит хорошо, в первую очередь спасибо команде, меня здорово приняли здесь. Они все очень помогают мне. Пока не особо знаком с городом, это чуть позже. Что касается игровых моментов, то с каждым матчем сыгрываюсь с партнерами. Ощущаю себя отлично», — приводит слова Козлова «РБ Спорт».

Напомним, о переходе Козлова «Краснодар» объявил 27 июня. 19-летний Данила — уроженец Санкт-Петербурга, прошедший через систему «Зенита». Родной клуб он покинул в январе 2024 года, перейдя в «Балтику». В 10 матчах за калининградский клуб в РПЛ полузащитник отметился двумя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Суммарно за «Балтику» футболист провёл 15 игр, забил три мяча и сделал пять результативных передач. «Краснодар» завершил минувший сезон на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Мурада Мусаева отстала от занявшего первое место «Зенита» на одно очко. Отметим, что ранее этим летом чёрно-зелёные продали голкипера Матвея Сафонова во французский «Пари Сен-Жермен».