Максим Глушенков сформулировал свою роль в игре «Зенита»

Футболист «Зенита» Максим Глушенков высказался о своей игровой роли в стане сине-бело-голубых.

«У каждого тренерского штаба свой подход к тренировкам. Всегда стараюсь работать на максимуме. Основная роль у меня одна — приносить пользу на поле для достижение командного результата. Остальное детали. Я рад, что пока это получается», — сказал Глушенков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Глушенков перешёл в «Зенит» этим летом. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 38 матчах за «Локомотив» во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и 21 результативной передачей. В новом сезоне Глушенков забил пять мячей в трёх официальных матчах за «Зенит».