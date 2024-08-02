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Игрок «Спартака» Маслов дал характеристику Деяну Станковичу

Игрок «Спартака» Маслов дал характеристику Деяну Станковичу
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Защитник московского «Спартака» Павел Маслов поделился мыслями о новом главном тренере красно-белых Деяне Станковиче.

«Думаю, он хороший тренер, требовательный человек с большим футбольным бэкграундом, со своими принципами и понятиями в жизни», — приводит слова Маслова «РИА Новости Спорт».

Станковичу 45 лет. В качестве игрока он выступал за «Црвену Звезду», итальянские «Лацио» и «Интер», а также сборную Сербии. 16 мая «Спартак» объявил о назначении Станковича главным тренером команды с начала нового сезона. С сентября 2023 по май 2024 года Станкович работал во главе венгерского «Ференцвароша», ранее сербский специалист возглавлял «Сампдорию» и «Црвену Звезду». Под руководством сербского специалиста «Спартак» провёл три встречи, в двух из которых одержал победы и ещё в одной потерпел поражение.

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