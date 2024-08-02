Максим Глушенков высказался об игровой концепции «Зенита»

Футболист «Зенита» Максим Глушенков высказался об игровой концепции своей новой команды.

«На поле приходится взаимодействовать со всеми партнёрами. И в защите, и впереди. Мы команда. Ложные движения, забегания, перекрытие зон и подстраховка в защите — это всё тоже взаимодействия. Если они отлажены на общекомандном уровне, вы видите ту магию, когда идеальная оборона переходит в молниеносную атаку, несколько передач в одно-два касания, и гол. Над этим мы работаем на тренировках», — сказал Глушенков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Глушенков перешёл в «Зенит» этим летом. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.