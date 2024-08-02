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Защитник «Ростова» Илья Вахания: не собираюсь праздновать гол в ворота «Зенита»

Защитник «Ростова» Илья Вахания: не собираюсь праздновать гол в ворота «Зенита»
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Защитник «Ростова» Илья Вахания, являющийся воспитанником академии «Зенита», поделился ожиданиями от предстоящего матча с сине-бело-голубыми в рамках 3-го тура РПЛ. Встреча пройдёт 3 августа.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Конечно, против «Зенита» в предстоящем матче надо будет сыграть более принципиально. Я считаю, что игра против «Зенита» ни для кого не бывает обычной, потому что они чемпионы, независимо от того, что это для меня родной клуб. Для любого это будет очень интересная игра, но не думаем о том, чтобы отомстить за проигрыш в последнем туре прошлого сезона.

Что касается возможного празднования забитого мяча в ворота «Зенита», то я не собираюсь отмечать гол из-за уважения к болельщикам и клубу», — сказал Вахания в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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