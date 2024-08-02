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Полузащитник «Краснодара» Козлов: «Зенит»? Не хотел туда идти

Полузащитник «Краснодара» Козлов: «Зенит»? Не хотел туда идти
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Российский полузащитник «Краснодара» Данила Козлов признался, что не хотел возвращаться в «Зенит» этим летом.

«У «Зенита» не было возможности вставлять мне палки в колёса, я не хотел туда идти. У меня было чёткое желание перейти только в «Краснодар», — приводит слова Козлова «РБ Спорт».

Напомним, о переходе Козлова «Краснодар» объявил 27 июня. 19-летний Данила — уроженец Санкт-Петербурга, прошедший через систему «Зенита». Родной клуб он покинул в январе 2024 года, перейдя в «Балтику». В 10 матчах за калининградский клуб в РПЛ полузащитник отметился двумя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Суммарно за «Балтику» футболист провёл 15 игр, забил три мяча и сделал пять результативных передач.

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