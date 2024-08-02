Врач «Пари НН» рассказал о ходе восстановления Жигулёва после травмы крестообразных связок

Врач футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Самвел Аллахвердян рассказал о ходе восстановления полузащитника Ильи Жигулёва после травмы крестообразных связок колена.

«У Ильи Жигулёва восстановление проходит по плану. На данный момент проводится активная реабилитация на поле с реабилитологом. В сентябре планируем провести тесты, по результатам которых вместе с тренерским штабом будет приниматься решение о его выходе в общую группу», — сказал Аллахвердян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Жигулёв является воспитанником «Краснодара». Футболист выступает за «Пари НН» с 2022 года. В прошедшем сезоне полузащитник провёл за нижегородцев 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 500 тыс.