Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
НЕК Неймеген — Гавр. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Врач «Пари НН» рассказал о ходе восстановления Жигулёва после травмы крестообразных связок

Врач «Пари НН» рассказал о ходе восстановления Жигулёва после травмы крестообразных связок
Аудио-версия:
Комментарии

Врач футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Самвел Аллахвердян рассказал о ходе восстановления полузащитника Ильи Жигулёва после травмы крестообразных связок колена.

«У Ильи Жигулёва восстановление проходит по плану. На данный момент проводится активная реабилитация на поле с реабилитологом. В сентябре планируем провести тесты, по результатам которых вместе с тренерским штабом будет приниматься решение о его выходе в общую группу», — сказал Аллахвердян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Жигулёв является воспитанником «Краснодара». Футболист выступает за «Пари НН» с 2022 года. В прошедшем сезоне полузащитник провёл за нижегородцев 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 500 тыс.

Материалы по теме
Эксклюзив
Руководство «Пари НН» согласовало условия с новым тренером на случай отставки Илича
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android