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В «Пари НН» сообщили ориентировочные сроки восстановления Майга после травмы

В «Пари НН» сообщили ориентировочные сроки восстановления Майга после травмы
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Врач футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Самвел Аллахвердян высказался о состоянии центрального полузащитника команды Мамаду Майга. Футболист травмировался 14 апреля во время гостевого матча 24‑го тура прошлого сезона РПЛ с «Оренбургом» (1:3). Полузащитник, получивший разрыв передней крестообразной связки колена, перенёс операцию 1 мая.

«Мамаду Майга также проходит восстановление с реабилитологом. На днях будет приниматься решение по началу беговой работы. Всё идёт по плану, у него настрой позитивный, всё хорошо. Ориентировочные сроки возвращения в общую группу — начало ноября, но будем отталкиваться от тестов», — сказал Аллахвердян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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