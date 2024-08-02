Созин: если РФС не заинтересуется игрой «Коломны», значит, решили не выносить сор из избы

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о возможном договорном характере матча Кубка России между «Амкалом» и «Коломной». Напомним, медиаклуб обыграл профессиональную команду из Второй лиги (дивизиона «Б») со счётом 8:1. После матча футбольная общественность заподозрила, что игроки «Коломны» могли умышленно ошибаться и пропускать голы, ведь на эту игру принимали ставки в букмекерских конторах.

«Скандал вокруг матча «Коломны» и «Амкала» только начинается. Давайте с самого начала – с букмекеров. Их показатели – это в первую очередь математика и аналитика. Она непредвзята. Когда в конторах видят, что, например, на матч или конкретный результат загружается слишком много денег, то сначала меняются коэффициенты, а потом линию вообще закрывают. Вчера так и поступило большинство контор.

Дальше в игру может вступить РФС. Букмекеры никакие расследования проводить не могут, а вот комитет честной игры – может и даже должен. Возможности провести своё расследование у них есть. Если они вдруг не заинтересуются этой игрой – значит, решили не выносить сор из избы.

И последнее – по поводу слов игроков «Коломны», что они ничего не знают, а если кто-то и сливал, то «это другие». Когда сливают матчи 1:8 – об этом знает большинство команды. Не могут сливать двое, и нельзя слить, если знают только двое. Так что когда начинаются такие разговоры, что чья-то там хата с краю, значит, это была круговая порука.

Моё мнение: «Коломну» надо снять со всех профессиональных соревнований. Ребята сильно заигрались», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.