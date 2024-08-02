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Врач «Пари НН» рассказал, когда Марадишвили вернётся в общую группу

Врач «Пари НН» рассказал, когда Марадишвили вернётся в общую группу
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Врач футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Самвел Аллахвердян рассказал о ходе восстановления полузащитника команды Константина Марадишвили, права на которого принадлежат «Локомотиву», после операции на крестообразных связках колена.

«У Кости Марадишвили тоже всё идёт по плану, он проходит реабилитацию в футбольном клубе «Локомотив». Мы с ним на связи, он уже начал беговую работу на поле. Всё идёт согласно срокам, ориентировочно возвращение в общую группу ожидается в середине-конце октября, но будем отталкиваться от тестов», — сказал Аллахвердян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

24-летний Константин Марадишвили является игроком «Локомотива» и выступает за «Пари Нижний Новгород» на правах аренды до лета 2025 года. Ранее сообщалось, что «Пари НН» получил приоритетное право выкупа полузащитника. Если желающих купить Марадишвили не найдётся, то летом 2025-го нижегородцы смогут арендовать игрока ещё на один сезон.

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