Чалов ответил на комментарии в соцсетях, связанные с его уходом в ПАОК

Российский нападающий Фёдор Чалов ответил на комментарии болельщиков в соцсетях по поводу своего перехода из ПФК ЦСКА в греческий ПАОК.

«Читаю комментарии и хочу сказать спасибо за все тёплые слова и пожелания! Это большая поддержка, спасибо вам, буду стараться не подвести!» — написал Чалов в своём телеграм-канале.

Вчера, 1 августа, греческий ПАОК официально объявил о переходе Чалова из ЦСКА. Сообщалось, что сумма трансфера составит € 3 млн. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 11 млн.

Чалов — воспитанник армейцев, с семи лет находился в структуре ПФК ЦСКА. За основной состав он дебютировал в сезоне-2016/2017, а первый гол забил «Уралу» в декабре 2016-го. Вместе с командой Чалов выиграл Суперкубок в 2018 году, Кубок России – в 2023-м, трижды становился серебряным призёром РПЛ. В сезоне-2018/2019 он стал лучшим бомбардиром (15) и лучшим игроком по системе «гол+пас» (15+7). Всего за ПФК ЦСКА форвард забил 89 мячей и сделал 46 голевых передач в 263 матчах.