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Хавбек «Краснодара» Козлов: мысли о Европе есть, хотел бы там поиграть

Хавбек «Краснодара» Козлов: мысли о Европе есть, хотел бы там поиграть
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Полузащитник «Краснодара» Данила Козлов признался, что в будущем хотел бы поиграть в Европе.

«Мысли о Европе? Желание поиграть там есть, но сегодня я в «Краснодаре». Все мои мысли тут», — приводит слова Козлова «РБ Спорт».

Напомним, о переходе Козлова «Краснодар» объявил 27 июня. 19-летний Данила — уроженец Санкт-Петербурга, прошедший через систему «Зенита». Родной клуб он покинул в январе 2024 года, перейдя в «Балтику». В 10 матчах за калининградский клуб в РПЛ полузащитник отметился двумя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Суммарно за «Балтику» футболист провёл 15 игр, забил три мяча и сделал пять результативных передач. «Краснодар» завершил минувший сезон на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Мурада Мусаева отстала от занявшего первое место «Зенита» на одно очко.

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