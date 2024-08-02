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В «Коломне» ответили на обвинения в подставном матче в КР с «Амкалом»

В «Коломне» ответили на обвинения в подставном матче в КР с «Амкалом»
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В «Коломне» проведут разбор спортивной составляющей матча Кубка России с «Амкалом», об этом сообщила Ульяна Зайцева, которая отвечает за работу со СМИ в клубе. Напомним, медиаклуб обыграл профессиональную команду из Второй лиги (дивизиона «Б») со счётом 8:1. После матча футбольная общественность заподозрила, что игроки «Коломны» могли умышленно ошибаться и пропускать голы, ведь на эту игру принимали ставки в букмекерских конторах.

«Все концентрируются на собрании с футболистами. Будем делать разбор спортивных составляющих», — сказала Зайцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После матча стало известно, что Департамент защиты игры РФС проведёт проверку матча «Амкал» – «Коломна» и конкретно действий игроков «Коломны».

Отметим, что в середине первого тайма тренер «Коломны» заменил двух футболистов, от которых было наибольшее число ошибок. А позже в СМИ появилась запись, на которой из открытого окна раздевалки слышно, как тренер «Коломны» кричит на футболистов в перерыве. Общий посыл его высказывания: «Как только на ваш матч принимают ставки, вы перестаёте играть. Когда ставки не принимают — всё нормально».

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