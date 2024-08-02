Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
НЕК Неймеген — Гавр. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Объявлено расписание 1/128 финала Пути регионов Кубка России

Объявлено расписание 1/128 финала Пути регионов Кубка России
Комментарии

Пресс-служба Кубка России опубликовала расписание 1/128 финала Пути регионов. Игры второй стадии турнира пройдут с 20 по 22 августа.

Интересно, что всего в новом сезоне Кубка России принимали участие 107 клубов: 16 представляют Российскую Премьер-Лигу, 18 клубов из Мелбет Первой лиги, 18 команд дивизиона «А» Леон-Второй лиги, 42 команды дивизиона «Б» Второй лиги и 13 любительских клубов. После 1/256 финала часть клубов из дивизиона «Б» Второй лиги и любительских команд вылетели. При этом интересно, что все три медиаклуба, принимающие участие в Кубке, вышли в следующую стадию.

Действующим обладателем Кубка России по футболу является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые обыграли в финале сезона-2023/2024 калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.

Материалы по теме
Такому счёту «Амкала» трудно подобрать слова. Медийный клуб забил 8 голов в Кубке России! Такому счёту «Амкала» трудно подобрать слова. Медийный клуб забил 8 голов в Кубке России!
Сказка медиаклубов в Кубке России продолжается! «Броуки» победили вслед за 2DROTS Сказка медиаклубов в Кубке России продолжается! «Броуки» победили вслед за 2DROTS
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android