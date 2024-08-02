Объявлено расписание 1/128 финала Пути регионов Кубка России

Пресс-служба Кубка России опубликовала расписание 1/128 финала Пути регионов. Игры второй стадии турнира пройдут с 20 по 22 августа.

Интересно, что всего в новом сезоне Кубка России принимали участие 107 клубов: 16 представляют Российскую Премьер-Лигу, 18 клубов из Мелбет Первой лиги, 18 команд дивизиона «А» Леон-Второй лиги, 42 команды дивизиона «Б» Второй лиги и 13 любительских клубов. После 1/256 финала часть клубов из дивизиона «Б» Второй лиги и любительских команд вылетели. При этом интересно, что все три медиаклуба, принимающие участие в Кубке, вышли в следующую стадию.

Действующим обладателем Кубка России по футболу является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые обыграли в финале сезона-2023/2024 калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.