Вахания: потолок «Ростова» — это чемпионство, любая команда к этому стремится

Крайний защитник «Ростова» Илья Вахания высказался о целях команды на текущий сезон, а также заявил, что потолком для команды является чемпионство в Российской Премьер-Лиге.

«Хорошие оценки на старте сезона? Приятно слышать, но мы об этом не думаем, двигаемся от игры к игре, не ставя никаких целей. Главное — не вылететь, а дальше как получится.

Есть ли какой‑то потолок, к которому надо стремиться? Потолок — это чемпионство. Любая команда к этому стремится. Насколько «Ростов» не достаёт до этого потолка? Не знаю, в конце сезона посмотрим», — приводит слова Вахании «Матч ТВ».

Илья Вахания является воспитанником академии петербургского «Зенита» и выступает за «Ростов» с июля 2023 года. На счету футболиста два гола и две результативные передачи в 36 матчах в составе южан.

Напомним, за два стартовых тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» записал на свой счёт четыре очка. Южане занимают четвёртое место в турнирной таблице.