Бернард Бериша: «Ахмат» нацелен на трофей в этом сезоне

Нападающий грозненского «Ахмата» Бернард Бериша высказался о целях команды на нынешний сезон, а также заявил, что нынешняя кампания может стать самой успешной в истории клуба.

«Какой настрой в команде на сезон? Нам важно сосредоточиться на ближайших матчах, побеждать в каждой игре. Мне кажется, что ребята нацелены на трофей в этом сезоне. Почему бы и нет? Мы можем, мы готовы к этому.

Чувствуем ли, что этот сезон может стать самым успешным в истории клуба? Да. У нас хорошие трансферы, команда хорошо настроена, ребята сосредоточены на больших задачах. По воле Всевышнего мы будем идти вперёд. В руководстве произошли определённые изменения, у нас новый президент, и это тоже определённый вызов для футболистов. Все настроены на лучший результат», — приводит слова Бериши «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Ахмат» набрал два очка в первых двух турах. В первом матче Фонбет Кубка России грозненцы разгромили «Пари НН».

Напомним, Бериша выступает за «Ахмат» с января 2017 года. За это время косовский футболист провёл в составе грозненского клуба 185 матчей, в которых забил 26 мячей и отдал 22 голевые передачи. Текущий трудовой контракт 32-летнего Бериши с «Ахматом» действует до лета 2025 года.