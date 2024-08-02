Козлов: Кордоба — большой игрок, он многое даёт «Краснодару»

Полузащитник «Краснодара» Данила Козлов поделился мнением о нападающем команды Джоне Кордобе.

«Безусловно, это большой игрок, важная фигура в «Краснодаре». Без него было не то чтобы сложно, но его не хватало. Он действительно многое даёт команде», — приводит слова Козлова «РБ Спорт».

Напомним, о переходе Козлова «Краснодар» объявил 27 июня. 19-летний Данила — уроженец Санкт-Петербурга, прошедший через систему «Зенита». Родной клуб он покинул в январе 2024 года, перейдя в «Балтику». В 10 матчах за калининградский клуб в РПЛ полузащитник отметился двумя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Суммарно за «Балтику» футболист провёл 15 игр, забил три мяча и сделал пять результативных передач. «Краснодар» завершил минувший сезон на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Мурада Мусаева отстала от занявшего первое место «Зенита» на одно очко.

Джон Кордоба выступает за «Краснодар» с 2021 года. Ранее в своей профессиональной карьере колумбийский форвард представлял такие команды, как «Гранада», «Майнц», «Герта» и «Кёльн».