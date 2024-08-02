Агент рассказал, почему Лесовой принял решение о переходе в кипрский АЕЛ

Футбольный агент Шахар Гринберг, представляющий интересы полузащитника московского «Динамо» Даниила Лесового, рассказал, почему его клиент принял решение перейти в кипрский АЕЛ на правах аренды. Ранее бело-голубые объявили об уходе игрока, соглашение не предусматривает опцию выкупа.

«Мы ждём, когда Лесовой пройдёт медосмотр. Контракт ещё не подписан. Почему он едет на Кипр? Он отправляется туда, чтобы быть рядом с семьёй и играть в каждом матче», — приводит слова Гринберга Sport24.

С февраля 2024 года до 30 июня 2024 года российский футболист выступал в составе «Маккаби» из Хайфы на правах аренды. За этот период он принял участие в девяти матчах за израильский клуб, в которых не отметился результативными действиями.

Действующее трудовое соглашение 26-летнего нападающего с московским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.