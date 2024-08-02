Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
НЕК Неймеген — Гавр. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Песьяков оценил свой дебют в составе «Крыльев Советов»

Песьяков оценил свой дебют в составе «Крыльев Советов»
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь самарских «Крыльев Советов» Сергей Песьяков высказался о своей игре в дебютном матче в составе клуба. 35-летний голкипер отыграл весь матч с махачкалинским «Динамо» в рамках 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором самарцы уступили со счётом 0:1.

Fonbet Кубок России . Группа A. 1-й тур
01 августа 2024, четверг. 19:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Гаджиев – 83'    

«Касаемо того, удачно (сыграл) или нет — мы же не в теннис играем. Если команда проиграла, значит, провёл матч неудачно. Тем более в таком возрасте на какую‑то свою индивидуальную игру обращаешь внимания намного меньше.

Ощущаю ли себя только футболистом или уже и наставником? Пока только как футболист чувствую себя. Нет такого, чтобы я какой‑то опыт передавал или ещё что‑то. Хотя если спросят, то поделюсь, конечно. Но чтобы я прямо лез и что‑то подсказывал… Такого нет», — сказал Песьяков «Матч ТВ».

«Крылья Советов» объявили о переходе 35-летнего Сергея Песьякова на правах свободного агента в конце мая. Кроме «Ростова», ранее он выступал за «Спартак», «Анжи», «Томь» и «Шинник».

Материалы по теме
Тренер «Крыльев» Осинькин прокомментировал третье поражение подряд на старте сезона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android