Песьяков оценил свой дебют в составе «Крыльев Советов»

Вратарь самарских «Крыльев Советов» Сергей Песьяков высказался о своей игре в дебютном матче в составе клуба. 35-летний голкипер отыграл весь матч с махачкалинским «Динамо» в рамках 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором самарцы уступили со счётом 0:1.

«Касаемо того, удачно (сыграл) или нет — мы же не в теннис играем. Если команда проиграла, значит, провёл матч неудачно. Тем более в таком возрасте на какую‑то свою индивидуальную игру обращаешь внимания намного меньше.

Ощущаю ли себя только футболистом или уже и наставником? Пока только как футболист чувствую себя. Нет такого, чтобы я какой‑то опыт передавал или ещё что‑то. Хотя если спросят, то поделюсь, конечно. Но чтобы я прямо лез и что‑то подсказывал… Такого нет», — сказал Песьяков «Матч ТВ».

«Крылья Советов» объявили о переходе 35-летнего Сергея Песьякова на правах свободного агента в конце мая. Кроме «Ростова», ранее он выступал за «Спартак», «Анжи», «Томь» и «Шинник».