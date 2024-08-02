Агент Шпинёв: я хочу, чтобы Антон Миранчук перешёл в «Галатасарай»

Футбольный агент Вадим Шпинёв, который представляет интересы полузащитника Антона Миранчука, рассказал о том, в какой клуб хотел бы трудоустроить своего клиента.

– Я лично хочу, чтобы Антон перешёл в «Галатасарай», люблю этот клуб. Но переход будет зависеть от решения Антона и предложения клуба.

– В «Галатасарай» хотите из-за фактора Лиги чемпионов?

– Да, они играют в Лиге чемпионов, а мы нет. Ребята хотят играть в соревнованиях, от которых дух захватывает. Спортсмен должен именно играть там, где есть высокие цели, – приводит слова Шпинёва Metaratings.

Миранчук попал в академию железнодорожников в 2011 году, уже через год дебютировал в молодёжном первенстве. В конце 2013-го Антон впервые сыграл за основной состав. 1 июня московская команда объявила об уходе игрока. В общей сложности 28-летний полузащитник провёл за красно-зелёных 217 матчей, забил 51 гол, завоевал чемпионство, стал трёхкратным обладателем Кубка и победителем Суперкубка России. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 6 млн.