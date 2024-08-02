Япония — Испания: стартовые составы команд на матч на Олимпиаде-2024
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Сегодня, 2 августа, состоится матч 1/4 финала мужского футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором встретятся сборные Японии и Испании. Команды будут играть на стадионе «Групама» в Лионе (Франция). Начало матча — в 18:00 по московскому времени.
Олимпийские игры (м) . 1/4 финала
02 августа 2024, пятница. 18:00 МСК
Япония U23
Не начался
Испания U23
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Стартовые составы команд:
Япония: Кокубо, Секине, Такаи, Охата, Кимура, Мито, Ямада, Ямамото, Фудзита, Саито, Хосоя.
Испания: Тенас, Пубиль, Миранда, Гарсия, Кубарси, Барриос, Орос, Мартин, Серхио Гомес, Баэна, Руис.
Футбольный турнир на Олимпиаде 2024 года проходит с 24 июля по 9 августа. Олимпийским чемпионом на прошлых Играх стала сборная Бразилии. В финале турнира в Японии бразильцы обыграли национальную команду Испании со счётом 2:1.
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