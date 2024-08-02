Воспитанник «Арсенала» Эмиль Смит-Роу стал игроком «Фулхэма»

«Фулхэм» объявил о переходе 24-летнего атакующего полузащитника Эмиля Смита-Роу, ранее выступавшего в составе лондонского «Арсенала». Контракт английского футболиста с «дачниками» рассчитан до лета 2029 года.

Фото: ФК «Фулхэм»

Ранее в СМИ появлялась информация, что сумма трансфера составила £ 34 млн (€ 40 млн).

Смит-Роу является воспитанником академии «Арсенала». В составе взрослой команды «канониров» атакующий хавбек принял участие в 115 матчах во всех турнирах (18 голов и 13 ассистов).

В минувшем сезоне Смит-Роу сыграл 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: