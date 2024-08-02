Тошич: сейчас ЦСКА слабее, чем та команда, в которой играл я

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич высказался о текущем состоянии армейского клуба.

«ЦСКА слабее, чем та команда, в которой играл я. Я ушёл, и они больше не становились чемпионами. Да, сейчас новая команда, молодые, талантливые футболисты. Идёт такая история, что хотят построить новую команду и бороться за высокие места. Но реально, это будет очень тяжело.

Я рад, что пришёл тренер Николич, который выигрывал трофеи с «Партизаном», в Венгрии, в ОАЭ. Как болельщик и человек, который очень любит ЦСКА, надеюсь, что скоро вернутся времена, когда ЦСКА будет наверху. Но, если реально смотреть, с сегодняшним составом это будет очень тяжело. «Зенит» уже сколько лет подряд выигрывает чемпионат, «Спартак» покупает игроков за сумасшедшие деньги. Посмотрим», — сказал Тошич в новом выпуске «Коммент.Шоу».

Напомним, Тошич выступал за ЦСКА с июля 2010 года по август 2017 года. За это время сербский игрок провёл за армейцев 239 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счёт 47 забитых мячей и 41 результативный пас.