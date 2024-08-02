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Полузащитник «Динамо» Мх Ангбан: мы добьёмся с этой командой достаточно больших успехов

Полузащитник «Динамо» Мх Ангбан: мы добьёмся с этой командой достаточно больших успехов
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Полузащитник махачкалинского «Динамо» Викторьен Ангбан прокомментировал победу в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с самарскими «Крыльями Советов» (1:0), а также оценил потенциал команды в сезоне. Автором победного гола стал полузащитник Абакар Гаджиев, который отличился на 83-й минуте.

Fonbet Кубок России . Группа A. 1-й тур
01 августа 2024, четверг. 19:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Гаджиев – 83'    

«Мы провели достаточно хороший матч, выложились очень сильно. У нас было много моментов в течение матча, которые не удавалось реализовать, но всё‑таки мы добились успеха.

Какой потенциал у команды в этом сезоне? Думаю, мы добьёмся с этой командой достаточно больших успехов. У нас есть лидеры, такие как Эгаш Касинтура. Я думаю, он ещё покажет себя. Перед нами большие задачи, мы их можем выполнить», — приводит слова Ангбана «Матч ТВ».

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